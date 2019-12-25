Проектирование инженерных сетей
Котельные
Более 200 выполненных объектов
От Калининграда до Камчатки
Партнерская программа по проектирования от «ГеоБлэк»
ИЩИТЕ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ?
У наших специалистов более 12 лет опыта в проектировании.
НАШИ УСЛУГИ
Проектирование инженерных сетей
Это комплекс проектных работ по сетям и коммуникациям: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения.
Проекты ликвидации и консервации ОПО
Для вывода из эксплуатации и остановки на длительный период, согласно ФЗ 116 «О промышленной безопасности» требуется разработка проекта по ликвидации и консервации опасного производственного объекта.
Проектирование автомобильных дорог
Это комплекс проектных работ, направленный на разработку строительства новых автодорог или реконструкцию, капитальный ремонт существующей дорожной инфраструктуры.
Проектирование электрохимической защиты
Проектирование защиты от электрохимической коррозии подземных металлических трубопроводов и сооружений Катодные и протекторные установки защиты.
Проекты технологических трубопроводов
Проектирование технологических трубопроводов высокого давления, трубопроводов для агрессивных сред, паропроводов, нефтепроводов и компрессорных станций.
Проектирование котельных
Проектирование всех типов паровых и водогрейных котельных; отдельностоящих, пристроенных, встроенных, блочно-модульных, крышных. Авторский надзор за строительством.
Кто мы
«ГеоБлэк» специализируется на оказании услуг в области комплексного проектирования инженерных сетей, коммуникаций, дорог.
Мы — клиентоориентированная компания, для нас главным приоритетом в нашей работе является решение задач Заказчика. Наши партнеры получают профессиональные услуги высокого уровня и квалифицированную поддержку специалистов. Мы предоставляем нашему Заказчику оптимальное решение поставленной задачи.
Качественно разработанная и согласованная проектная документация снижает расходы на строительство, а также экономит время на реализацию проекта.
Мы никогда не ставим нашего партнера и заказчика перед невыполнимой проблемой либо получением отрицательного результата — мы даем варианты решения поставленной нам задачи.
НАши проекты
Наша компания выполняет работы по проектированию инженерных сетей и сооружений для объектов различного типа и назначения, а также и для любого заказчика — коммерческого, государственного или частного!